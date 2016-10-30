В Риме закрыли школы из-за землетрясения

Власти Рима приняли решение закрыть все городские школы из-за сегодняшнего землетрясения. Об этом сообщила мэр Рима Вирджиния Раджи в своем Facebook.

«Администрация хочет закрыть школы завтра, чтобы технические специалисты и сотрудники службы безопасности могли провести все проверки и убедиться, что землетрясение не причинило зданиям серьезных повреждений», — сообщила Раджи.

Здания школ будут проверять два дня - 31 октября и 1 ноября.

Ранее стало известно о новом сильном землетрясении в центральной Италии. Его магнитуда составила 7,1. В результате пострадали десятки человек, разрушены многие здания.