WikiLeaks уличил Клинтон в тайных связях с банкирами

Портал WikiLeaks опубликовал очередную, 24-ю часть переписки помощников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Согласно представленным материалам, кандидат в президенты от демократов не хотела, чтобы широкая общественность знала о тайных ее встречах с банкирами с Уолл-стрит.

В частности, в мае 2016 года в переписке шло обсуждение встречи Клинтон с представителями Goldman Sachs и другими банкирами. «Она не желает, чтобы люди знали о ее отношениях с "Уолл-стрит". Она желает добиться отсутствия противоречий, и лучший способ сделать это — держать людей в неведении», — пишет глава избирательного штаба Клинтон Джон Подеста.

Отметим, ранее сторонники Клинтон обвинили ФБР в возможных связях с РФ из-за публикации ее переписки. Сама экс-госсекретарь подвергла публичной критике директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми за возобновление расследования дела об использовании ею частного почтового сервера для служебной переписки в канун выборов, сообщает ABC News. По мнению Клинтон, такие действия являются странными и должны вызывать беспокойство.

.@HillaryClinton calls FBI letter ahead of election "not just strange," but "unprecedented and deeply troubling" https://t.co/GuohtbycQa