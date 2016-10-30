«Терек» разгромил «Урал» в матче РФПЛ

Грозненский футбольный клуб «Терек» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 12-го тура чемпионата премьер-лиги России.

Матч завершился со счетом 4:1. Он проходил в Екатеринбурге.

Первый год забил «Урал» на 11-й минуте матча, его реализовал Георгий Чантурия. Однако на 43-й минуте «Терек» отыгрался, а на 56-й минуте забил второй мяч. Спустя три минуты екатеринбургский клуб забил третий по счету мяч в свои ворота. Наконец, на первой компенсированной ко второму тайму минуте грозненцы довели счет до 4:1.

По итогам матча «Терек» набрал 21 очко и сравнялся с московским ЦСКА в турнирной таблице, занял четвертое место, уступив москвичам по показателям. «Урал» с 9 очками занимает 12-е место.