«Уфа» обошла «Арсенал» в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Уфа» обошел тульский «Арсенал» в гостевом матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Счет встречи составил 2:0.

В составе уфимцев мячи забили Сильвестр Игбун на 45-й минуте и Кеинде Фатай на 80-й минуте.

Стоит отметить, что в этом сезоне «Арсенал» смог победить всего один раз в матче с казанским «Рубином».

По итогам встречи, уфимцы оказались с 16 очками на девятом месте, а туляки с девятью баллами на 13-м.