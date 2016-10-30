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30 октября 2016, 18:22
РФПЛ Тула Уфа футбол

«Уфа» обошла «Арсенал» в матче РФПЛ

Болельщики ФК Арсенал (Тула)
Болельщики ФК Арсенал (Тула)
www.n71.ru

Футбольный клуб «Уфа» обошел тульский «Арсенал» в гостевом матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Счет встречи составил 2:0.

В составе уфимцев мячи забили Сильвестр Игбун на 45-й минуте и Кеинде Фатай на 80-й минуте.

Стоит отметить, что в этом сезоне «Арсенал» смог победить всего один раз в матче с казанским «Рубином».

По итогам встречи, уфимцы оказались с 16 очками на девятом месте, а туляки с девятью баллами на 13-м.

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