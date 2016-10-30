Минобороны РФ обвинило США в авиаударах по Мосулу

В Минобороны РФ заявили, что в период, когда российские ВКС не участвуют в бомбардировках в Сирии, коалиция во главе с США всего за сутки нанесла девять ударов по кварталам Мосула. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, два из авиаулдаров были нанесены стратегическими бомбардировщиками В-52Н .

«Российские и сирийские самолеты уже 13-е сутки не совершают никаких полетов над городом Алеппо», — отметил Конашенков.

По его данным, западная коалиция в это время бомбила, в том числе, и жилые кварталы Мосула.