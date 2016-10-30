Замглавы самарского правительства ранен на охоте

Заместитель председателя правительства Самарской области Юрий Иванов получил ранение на охоте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Юрий Иванов и полицейский были ранены на охоте. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметил он.

Как рассказали в СК по региону, по факту ранения двух мужчин 32 и 55 лет проводится поверка. Следователи пояснили, что инцидент произошел на охоте в Пестравском районе региона в результате неосторожного обращения с оружием.

Пострадавшие госпитализированы. СК не называет их имен.

Отметим, Иванов стал замглавы правительства Самарской области в 2013 году.