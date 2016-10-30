«Зенит» обыграл «Томь» в матче РФПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обошел «Томь» в домашнем матче 12-го тура российской футбольной премьер-лиги.

Счет встречи составил 1:0.

Единственный гол был забит на 26-й минуте экс-нападающим сборной России Александром Кокориным.

По итога матча «Зенит» с 28 очками догнал лидера турнирной таблицы чемпионата московский «Спартак», уступая ему по дополнительным показателям. «Томь» с восемью балами находится на 14-м месте.