30 октября 2016, 19:33
«Зенит» обыграл «Томь» в матче РФПЛ
Петербургский футбольный клуб «Зенит» обошел «Томь» в домашнем матче 12-го тура российской футбольной премьер-лиги.
Счет встречи составил 1:0.
Единственный гол был забит на 26-й минуте экс-нападающим сборной России Александром Кокориным.
По итога матча «Зенит» с 28 очками догнал лидера турнирной таблицы чемпионата московский «Спартак», уступая ему по дополнительным показателям. «Томь» с восемью балами находится на 14-м месте.
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