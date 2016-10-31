31 октября 2016, 11:28
Летевший из Самары на Байконур самолет аварийно сел в Казани
В понедельник, 31 октября, совершил аварийную посадку в Казани самолет, следовавший по маршруту Самара-Байконур. У воздушного судна Ан-26 отказал один из двигателей. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Татарстану.
«В 9:39 московского времени самолет Ан-26, рейс 9503 Самара-Байконур совершил аварийную посадку в аэропорту Казани в связи с отказом правого двигателя», — рассказали в управлении и добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.
На борту самолета находилось 20 пассажиров.
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