Летевший из Самары на Байконур самолет аварийно сел в Казани

В понедельник, 31 октября, совершил аварийную посадку в Казани самолет, следовавший по маршруту Самара-Байконур. У воздушного судна Ан-26 отказал один из двигателей. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Татарстану.

«В 9:39 московского времени самолет Ан-26, рейс 9503 Самара-Байконур совершил аварийную посадку в аэропорту Казани в связи с отказом правого двигателя», — рассказали в управлении и добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

На борту самолета находилось 20 пассажиров.