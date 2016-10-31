Больше половины россиян выступили против запрета бэби-боксов

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал данные опроса граждан России о бэби-боксов. По итогам опроса выяснилось, что 55% россиян не одобряют предложение запретить бэби-боксы. За такую инициативу выступили лишь 14% опрошенных. А 31% затруднились ответить на вопрос.

Граждане, которые поддерживают запрет бэби-боксов, считают, что в этом случае «будет меньше брошенных детей, они останутся в родительской семье». Так ответили 7%. При этом те, кто выступают за их сохранение, отмечают, что это станет шансом для сохранения жизни брошенных детей (25%), в то время как запрет может спровоцировать матерей бросать детей в других местах (18%).

Если в каждом регионе РФ открыть бэби-боксы, то это может привести к участившимся случаям отказа от нежелательных детей, считают 22% респондентов. А 57% сохраняют уверенность в том, что это ничего не изменит. Затруднились ответить 22%.

В случае отсутствия бэби-боксов большинство брошенных детей «отдали бы в детские дома, дома малютки», ответили 29%, или «бросили бы в общественных местах» — так посчитали 22%. А 28% россиян считают, что без бэби-боксов эти дети бы погибли.

По мнению 48% опрошенных, ребенка лучше сразу забрать в детский дом или дом малютки, если мать намерена отказаться от него. Однако 35% уверены, что при любых обстоятельствах лучше, чтобы ребенок оставался с матерью. Затруднились ответить 17% респондентов.

Социологи также сообщили, что всего лишь половина (50%) россиян знают, что такое беби-боксы, а также рассказали, что с момента появления бэби-боксов в России в 2011 году в них было оставлено около 50 детей.

Напомним, что сенатор Елена Мизулина выступила с инициативой о запрете создания бэби-боксов. Однако правительство России подчеркнуло необходимость существенной доработки законопроекта.

Опрос ФОМ был проведен 16 октября 2016 года среди 1500 граждан РФ старше 18 лет в 104 населенных пунктах России.