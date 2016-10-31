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31 октября 2016, 09:01
Валентина Матвиенко Сахалин Совет Федерации

Матвиенко назвала Южно-Сахалинск «затрапезным» городом

Храм Воскресения Христова в Южно-Сахалинске
Храм Воскресения Христова в Южно-Сахалинске

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыли на Сахалин в рамках рабочей поездки на презентацию инвестпроектов. Сенатора не удовлетворило состояние столицы острова, передает «Интерфакс».

«Не перестаю возмущаться. Когда были тучные, хорошие годы, бюджет Сахалинской области был очень большим, самодостаточным. И ничего не делалось. Встает вопрос: почему? Куда уходили деньги? Почему до такого состояния довели столицу Сахалина? Как вам не стыдно? Затрапезный, извините меня, неухоженный, неблагоустроенный город, при таких возможностях», — возмутилась Матвиенко.

Сенатор обратилась к новому губернатору области с требованием ускоренно провести работы по благоустройству Южно-Сахалинска. «Сейчас губернатор, команда пришли. Понятно, время нужно. Но, коллеги, надо более быстрыми темпами все это делать. Ну, что же вы в час по чайной ложке! Почему основные приоритетные задачи за это время не решились? При таких богатейших возможностях. Хочется пожелать вам успеха. Имейте в виду: через год приедем проверим», — отметила Матвиенко.

Напомним, что экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин находится под арестом. Он проходит обвиняемым по делу о взяточничестве на сумму более чем 0,5 млрд рублей.

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