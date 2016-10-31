РФС назначил нового руководителя департамента судейства

Главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) назначен Андрей Будогосский. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

При этом Алексей Николаев «будет исполнять функции заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования».

Экс-глава департамента Валентин Иванов покинул свой пост в октябре. Он занимал свою должность с декабря 2013 года.

Андрей Будогосский — арбитр Всесоюзной категории по футболу, Почетный спортивный судья России. С марта по июль 2011 года был руководителем департамента судейства и инспектирования РФС. С декабря 2012 года занимал должность заместителя руководителя Судейского департамента РФС.