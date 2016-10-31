Сбербанк резко снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Сбербанк России с 31 октября снизил ставки по некоторым кредитам для малого бизнеса на 1,5 — 5,5 процентных пункта. Теперь минимальная ставка составляет 11,8% по кредитам с обеспечением и 15,5% — по беззалоговым кредитам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз банка.

«Снижение ставок по кредитам поможет бизнесменам реализовать свои амбиции, используя дополнительные финансовые возможности», — отмечает старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и подчеркивает, что успешное сотрудничество с представителями малого бизнеса является одним из приоритетных направлений работы банка.

С 1 ноября 2016 года изменения коснутся и СМАРТ-кредитов, которые выдаются на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах (в результате чего формируется оптимальное кредитное предложение для конкретного заявителя). Максимальная сумма представления по таким кредитам увеличится в два раза.

Как сообщалось ранее, банк разработал новую модель кредитования малого бизнеса, которая базируется на анализе больших данных, учитывающем несколько десятков факторов.

Эксперты отмечают, что вслед за снижением ставок Сбербанка другие кредитные организации также начнут пересматривать свои ставки по кредитам для малого бизнеса.

«Значительное снижение ставок со стороны Сбербанка говорит о том, что госбанк видит потенциал в развитии малого и среднего бизнеса, который будет одним из бенефициаров выхода экономики из кризиса. Безусловно, за Сбербанком ставки начнут пересматривать и другие кредитные учреждения, что в целом увеличит доступность кредитов для компаний», — подчеркнул заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Напомним, что в начале октября 2016 года Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Далее были снижены ставки по ипотечным кредитам. После этого уменьшение кредитных ставок было отмечено и в других банках, включая ВТБ.