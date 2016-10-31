В грузовом вагоне на юго-востоке Москвы нашли мины со взрывателями

На юго-востоке Москвы на железнодорожной станции «Чухлинка» в грузовом вагоне были обнаружены мины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Грузовой вагон отцеплен, его отогнали в отстойник», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в вагоне находятся мины и взрыватели.

Территория у станции «Чухлинка» оцеплена, началась эвакуация. Туда уже прибыли сотрудники экстренных служб.

«Взрывчатка обнаружена в одном из вагонов товарного поезда при обходе. Состав в целях безопасности перегнали на запасные пути, где его обследуют специалисты», — рассказал ТАСС один из сотрудников правоохранительных органов.