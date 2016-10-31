СМИ сообщили о попытке подрыва адвокатской конторы в Татарстане

Минувшей ночью неизвестные пытались устроить взрыв в здании, где размещается Набережночелнинская коллегия адвокатов, сообщает местное издание «Реальное время» со ссылкой на адвоката Елену Деревлеву.

По ее словам, злоумышленники взломали дверь в пристройке к девятиэтажному жилому дому, в которой находится коллегия адвокатов.

Внутрь они внесли газовый баллон, обложили его досками и подожгли. Баллон не взорвался, однако огонь повредил здание.

Адвокат связала попытку подрыва с визитом в коллегию омоновцев в августе этого года. Тогда в результате применения силы ОМОНом пострадали три защитника и два клиента адвокатской конторы.

Как сообщает правозащитная организация «Агора», полицейские, со слов потерпевших, надели на них наручники, положили на пол и нанесли удары.

Расследуется уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

«Сегодня в 9 утра у меня в Следственном комитете должны были состояться очные ставки с полицейскими, приходившими в наш офис», — рассказала адвокат Деревлева.