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31 октября 2016, 11:00
Сербия Сирия Украина Черногория

Эксперт Владимир Милов: На Балканах начинается игра серьезнее, чем в Сирии и на Украине

Премьер-министр Сербии Александр Вучич
Премьер-министр Сербии Александр Вучич
www.sbnl.eu

На Балканах начинаются какие-то серьезные политические процессы, и, возможно, последствия у них будут даже более серьезными, чем у событий в Сирии и на Украине. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook политик и экономист Владимир Милов, комментируя новость о перевозе сербского премьера Александра Вучича и его семьи в безопасное место.

«Какая-то серьезная каша заваривается на Балканах: http://echo.msk.ru/news/1864908-echo.html

Напомню вкратце хронологию событий:
— В июле на Варшавском саммите НАТО Черногорию приняли в альянс; про-путинская оппозиция критиковала премьера Джукановича за стремление в НАТО и грозилась выиграть парламентские выборы в октябре и пересмотреть вступление в НАТО;
— В августе в Белград приехал Джо Байден, насколько можно понять, с премьером Сербии Вучичем — который выступает за вступление страны в ЕС — были достигнуты определенные стратегические договоренности;
— В октябре на парламентских выборах в Черногории противникам НАТО и действующего премьера Джукановича не удалось победить, однако сразу после этого появились сообщения о том, что некая хорошо организованная массовая группа людей готовила вооруженный переворот по итогам выборов - захват парламента, стрельбу по людям и т.д. 
— Сербия и премьер Вучич оказали серьезное содействие в предотвращении переворота, целая группа зачинщиков была арестована (они готовили беспорядки в Черногории с территории Сербии). Вучич и сербские власти сообщили, что зачинщики следили за черногорским премьером Джукановичем — вполне вероятно, для целей совершения покушения на него;
— Вучич заявил о том, что среди готовивших переворот в Черногории "были иностранцы" (хотя не назвал национальность; но по сообщениям сербских СМИ, речь о русских, и несколько граждан России были высланы из Сербии за причастность к подготовке переворота в Черногории);
— В Белград срочно приехал глава российского Совбеза Патрушев разруливать ситуацию (в нынешней иерархии, давайте отбросим формальности — второе лицо в России после Путина по внешнеполитической и военной стратегии)
— Теперь выясняется, что на Вучича — который во всей истории проявил себя вполне лояльным Западу и помог сорвать попытку переворота в Черногории — готовилось покушение.

Охренеть сюжет конечно. Речь идет о странах - кандидатах в члены ЕС, одна из которых — Черногория — еще и является новейшим членом НАТО. Вооруженный захват власти, подготовка покушений на глав государств...

Ничего себе игру кто-то затеял. Возможно, это посерьезнее Украины и Сирии сейчас будет», — подчеркнул Владимир Милов.

О том, что полиция перевезла главу правительства Сербии Александра Вучича и его семью в неназванное убежище, радиостанция «Эхо Москвы» сообщила 30 октября, вскоре после того, как стало известно, что близ дома Вучича под Белградом был обнаружен автомобиль с оружием, патронами, гранатами и ручным противотанковым гранатометом.

Двумя неделями назад в Черногории, соседней стране, были задержаны 20 сербов, которых обвинили в подготовке диверсий. Сообщалось также, что среди предполагаемых диверсантов могли быть и граждане России, однако в Белграде и Москве эти сообщения опровергли.

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