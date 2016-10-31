Эксперт Алла Язькова: Преимущество Додона на выборах в Молдавии было ожидаемым

Тот факт, что кандидат в президенты Молдавии Игорь Додон наберет заметно больше голосов, чем его ближайший соперник Майя Санду, был ожидаемым. Такое мнение высказала в беседе с «Полит.ру» Алла Язькова, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«Ну, то, что у Игоря Додона, который выступает за сотрудничество с Россией, будет больше голосов, и предполагалось, вообще говоря. Сколько составил разрыв, около 11%? Это абсолютно понятно, логично и ожидаемо. Потому что в Молдавии все хотят ехать в Россию, на любую работу. В Приднестровье, конечно, другая картина — это мы увидим в декабре. А тут дела обстоят таким образом.

Наверно, все почти так, как показывали предвыборные соцопросы, по которым за Додона выражали готовность голосовать около 30%, а за Санду — 15%. Ну, и мне работающие в России молдаване говорили: "Мы не сойдем с этого пути, для нас Россия — единственный выход в смысле заработка". А промышленности у них ведь нет — ее и не было никогда. Вот в Приднестровье было», — сказала Алла Язькова.

Напомним, самые первые предварительные результаты голосования в первом туре предрекали победу Додону, по тогдашним данным набиравшего более 52% голосов. Однако по мере обработки бюллетеней эта цифра снижалась. «Похоже, все-таки у Додона меньше 50%. В Молдавии будет второй тур», — констатировал на своей странице в социальной сети Facebook политолог Михаил Комин, эксперт Центра стратегического развития.

В целом именно Додона и Санду эксперты считали самыми вероятными кандидатами на выход во второй тур, если вопрос не решится в первом. «Наиболее вероятные кандидаты на выход во второй тур президентских выборов в Молдавии — Игорь Додон и Майя Санду. Однако еще один игрок, группировка олигарха Плахотнюка, контролирующая практически все сферы государства, может смешать карты кандидатов», — отметила еще 27 октября пользователь Елена Ефимова из Санкт-Петербурга.

О том, что Молдавии предстоит второй тур президентских выборов, стало известно 31 октября. Как сообщил информационному агентству «Интерфакс» член ЦИК Молдавии Юрий Чекан, этот тур пройдет 13 ноября. По словам представителя ЦИК, окончательные итоги голосования в первом туре еще не подведены, но уже «очевидно, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей».

В первом туре наибольшее число голосов набрали кандидат от Партии социалистов Игорь Додон (за него, по предварительным данным, проголосовали свыше 48% пришедших на выборы) и кандидат от праволиберальной партии «Действие и солидарность» Майя Санду (за нее отдали голоса свыше 38% избирателей, пришедших на выборы).