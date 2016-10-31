МАК подтвердил взрыв на борту разбившегося на Синае A321

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал пресс-релиз о расследовании трагедии российского самолета A321, разбившегося на Синае.

Самолет с российскими туристами, летевшими из Египта в Петербург, разбился ровно год назад, 31 октября 2015 года. Спустя месяц после трагедии российские специалисты получили доказательства того, что крушение произошло из-за взрыва бомбы. Авиасообщение России с Египтом с того времени прервано.

Как сообщает МАК, в ходе расследования причин катастрофы была определена зона, в которой началось разрушение лайнера в воздухе, и «установлен факт воздействия высокоэнергетических элементов на обшивку самолета по направлению "изнутри-наружу" и "взрывной декомпрессии" в полете».

Анализ полученных данных продолжается, пишет МАК.