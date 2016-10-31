31 октября 2016, 11:16
Сбивший двух женщин японский игрок в Pokemon Go отправился в тюрьму
Окружной суд города Токусима в Японии приговорил водителя, сбившего двух женщин из-за игры в Pokemon Go при управлении автомобилем, к 14 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС.
Водитель микроавтобуса сбил двух женщин, которые переходили дорогу. Одна из них получила травмы, несовместимые с жизнью.
Это первый случай в стране, когда суд вынес решение о реальном сроке заключения за дорожно-транспортное происшествие, вызванное игрой в Pokemon Go, и первый случай смертельного исхода в ДТП, спровоцированный игрой в популярное приложение.
Еще одно ДТП в Японии произошло также по вине играющего за рулем водителя грузовика. Он не заметил на дороге девятилетнего школьника и сбил его насмерть.
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