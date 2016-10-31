Сбивший двух женщин японский игрок в Pokemon Go отправился в тюрьму

Окружной суд города Токусима в Японии приговорил водителя, сбившего двух женщин из-за игры в Pokemon Go при управлении автомобилем, к 14 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Водитель микроавтобуса сбил двух женщин, которые переходили дорогу. Одна из них получила травмы, несовместимые с жизнью.

Это первый случай в стране, когда суд вынес решение о реальном сроке заключения за дорожно-транспортное происшествие, вызванное игрой в Pokemon Go, и первый случай смертельного исхода в ДТП, спровоцированный игрой в популярное приложение.

Еще одно ДТП в Японии произошло также по вине играющего за рулем водителя грузовика. Он не заметил на дороге девятилетнего школьника и сбил его насмерть.