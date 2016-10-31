Правительство предложило снять запрет на применение зарубежных исследований лекарств

Законопроект, предлагающий беспрепятственно использовать исследования запатентованных лекарств для их аналогов, размещен на портале проектов нормативных актов. Публичное обсуждение отмены защиты данных клинических исследований лекарств продолжится до 29 декабря.

Руководитель проектов фармацевтического направления компании Vegas Lex Мария Борзова объяснила РБК, что принятие инициативы правительства позволит производителям медикаментов-дженериков пользоваться исследованиями оригинальных лекарств. Это заметно удешевит их производство, и, по мнению эксперта, поддержит отечественные фармакологические компании.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова заявила изданию, что подобные исследования стоят десятки миллионов долларов.

В России закон о защите данных клинических исследований лекарств действует с 2012 года. Он является обязательным критерием для вступления во Всемирную торговую организацию. Сроки запрета несколько раз изменялись, с 2016 года использовать данные исследований нельзя сроком с четырех до шести лет, но выводить свой дженерик нельзя будет еще два года.

Эксперты предсказывают, что в случае принятия закона России придется обосновывать необходимость введения новых правил среди стран-участниц ВТО. Однако эту меру могут не признать дискриминационной, если РФ сможет доказать ее необходимость для обеспечения безопасности страны.