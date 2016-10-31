Евгений Миронов поддержал Райкина в борьбе против «агрессивных невеж»

Художественный руководитель московского Театра наций Евгений Миронов поддержал режиссера «Сатирикона» Константина Райкина, заявив, что разделяет его тревогу, вызванную вмешательством активистов различных общественных организаций в работу деятелей искусства. Обращение Миронова опубликовано на сайте его театра.

«Все время возникают угрозы по отношению к деятелям искусства, к их спектаклям, выставкам, книгам, фильмам — угрозы со стороны отдельных людей или каких-то сомнительных организаций, которые присваивают себе право судить об искусстве, самозванно берут на себя миссию защитников якобы нравственности и традиций», — заявил Миронов.

Он высказал убеждение, что «агрессивным невежам» невозможно объяснить, что «"Даная" — не порнография, "Купание красного коня" — не пропаганда гомосексуализма, а "Лолита" — не манифест педофилии».

Евгений Миронов предложил создать профессиональное сообщество, неформальный орган, куда должны войти люди с безупречной репутацией, доказавшие свою компетентность и ответственные перед государством за большие творческие коллективы.

Напомним, 24 октября руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин на седьмом съезде Союза театральных деятелей РФ выступил с критикой государственной политики в области культуры, полагая, что власть должна не вмешиваться в искусство, но обязана помогать, создавать условия для творчества.

«Вот эти группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, к которым как-то очень странно власть нейтральна, дистанцируется. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества», — заявил Райкин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что государство вправе «обозначить ту или иную тему» если культурный проект создается на деньги государства.

В поддержку позиции Константина Райкина также выступил режиссер Андрей Звягинцев. Он заявил, что деньги, выделяемые на создание произведений искусства, принадлежат не чиновника, а налогоплательщикам.