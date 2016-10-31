Вступили в силу расширенные антироссийские санкции Киева

31 октября вступили в силу расширенные антироссийские санкции Украины, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на указ президента страны Петра Порошенко.

21 октября в санкционный список были внесены 167 предприятий, среди которых «Рособоронэкспорт», «КамАЗ», «ЮТэйр», «Юнистрим», «Ижмаш», «Сбербанк Лизинг», «Ростех». Ограничительные меры были применены к 335 физлицам, включая вице-премьера Дмитрия Рогозина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, глав Крыма Сергея Аксенова и Чечни Рамзана Кадырова, сенатора Елену Мизулину.

Порошенко заявил, что дополнение к санкциям были вызваны действиями российского руководства, поддержавшего проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).