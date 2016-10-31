Эксперты Совбеза озаботились противодействием фальсификации истории

На заседании секции по проблемам информационной безопасности научного совета СБ эксперты обсудили меры противодействия фальсификации исторических событий. Специалисты уверены, что необходимо оперативно реагировать на попытки искажения фактов истории и отслеживать и объективно исправлять то, что уже было изменено. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Особенно отмечалась негативное значение «целенаправленных деструктивных действий со стороны иностранных государственных структур и международных организаций, реализующих геополитические интересы в русле проведения антироссийской политики».

В ходе заседания определены шесть наиболее значимых исторических периодов и событий, которые подвержены фальсификации и остро нуждаются в защите. Прежде всего, это национальная политика Российской Империи; события Великой отечественной Войны и роль СССР в победе над фашизмом; пакт Молотова-Риббентропа; Советский Союз и политические кризисы в бывших социалистических странах; русская революция 1917 года.

Ввиду приближающегося столетия Великой русской революции эксперты отметили важность предпринять всех необходимые меры для избежания фальсификаций реальных исторических фактов об этом событии.

В целях противостояния искажениям в истории предлагалось создать государственный центр. Однако в администрации президента (АП) считают, что эта работа - «прерогатива научного сообщества».

Эксперты выступили за единую информационную политику, выявление в СМИ и интернете попыток искажения истории, а также внедрение в учебные заведения исторической литературы с целью заполнения пробелов в знаниях российских граждан.