Антимонопольщики Украины насчитали «Газпрому» штраф на 3,4 млрд долларов

Антимонопольный комитет Украины намерен через суд взыскать с «Газпрома» не только 86 млрд гривен (3,4 млрд долларов США) за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа», но и пеню в размере этого штрафа. Об этом на заседании в Хозяйственном суде Киева сообщил представитель комитета, передает «Интерфакс».

Таким образом, ведомство намерено получить с российской компании 6,8 млрд долларов.

Размер штрафа обусловлен украинским законодательством, которое ограничивает пеню величиной штрафа.

За просрочку 140 дней ведомство вначале насчитало 180,5 млрд гривен (7 млрд долларов), а затем снизило пеню до величины штрафа.

Претензии украинских антимонопольщиков сводятся к тому, что «Газпром», по их мнению, в 2009-2015 годах игнорировал обращения украинских властей о приведении объемов и стоимости транзита газа к экономически обоснованным параметрам.