ФАС пригрозил Google уголовной статьей по делу об Android

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев пригрозил корпорации Google уголовным преследованием за неисполнение судебного решения по делу о предустановленных приложениях на Android. Об этом чиновник заявил в интервью ТАСС.

«У нас есть еще одно оружие очень сильное — оно заключается в том, что мы можем через суд подать иск о принудительном исполнении. А невыполнение решения суда о принудительном исполнении — это уже два года лишения свободы. То есть уже из административно-правового, из КоАПа, мы перейдем в уголовный кодекс», — сообщил глава ФАС.

«Мы пока не говорим об этом, — подчеркнул Артемьев, — я надеюсь, что до этого не дойдет».

В сентябре 2015 года ФАС, рассмотрев жалобу «Яндекса», признала, что Google нарушил закон о конкуренции, предустанавливая свои приложения на мобильных устройствах с ОС Android.

В августе 2016 года ФАС выставила Google штраф по этому делу на 400 млн рублей.

29 сентября Google начал оповещать российских пользователей о возможности деактивировать предустановленные приложения и сменить поиск по умолчанию в устройствах на Android.

Спустя месяц корпорация подала иск в Арбитражный суд Москвы о признании штрафа ФАС недействительным.