Минэкономразвития сообщило о спаде ВВП в сентябре

В ежемесячном мониторинге Минэкономразвития, опубликованном 31 октября, говорится, что российский ВВП в сентябре сократился в годовом выражении на 0,7%.

В августе экономика РФ в годовом выражении выросла почти на 0,2%, ведомство отмечало, что спад ВВП остановился впервые с декабря 2014 года.

В целом, экономический спад за январь-сентября 2016 года составил 0,7%.

Ведомство отметило также ухудшение ситуации в промышленном производстве — с исключением сезонных факторов он снизился на 0,2% после роста в августе на 0,3%. Минэкономразвития в мониторинге пояснило, что падение обусловлено сокращением на обрабатывающих производствах на 0,4%.

Минэкономразвития прогнозирует, что в 2017 году при базовом развитии экономики (цена на нефть 40 долларов за баррель) экономика РФ вырастет на 0,6%, а по сценарию «базовый+» (48 долларов за баррель) — на 1,1%.

В долгосрочном варианте до 2035 года ведомство предсказало 20-летнюю стагнацию. В базовом варианте темпы роста ВВП ожидаются, в среднем, на 1,8%, «базовый+» — 2% в год, в «целевом» варианте — 3,6% в год.

21 октября 2016 года Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) установила, что в третьем квартале 2016 года реальные располагаемые доходы населения упали на 6,1%.

При этом потребительские цены в стране растут сравнительно медленно: с января по сентябрь они увеличились на 4,05%, и это самый низкий показатель за аналогичные периоды, начиная с 1991 года. В частности, продовольственная инфляция составила 2,43%.