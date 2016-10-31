Представитель Глеба Самойлова опроверг сообщения о его срочной госпитализации

Пиар-менеджер музыкальной группы The Matrixx Елена Рудакова заявила, что лидер коллектива Глеб Самойлов не находится в реанимации, как сообщали СМИ, передает агентство «Москва».

«Опровергаем эту новость, все нормально у него со здоровьем. Эта информация появилась в связи с тем, что нам пришлось из-за очень плотного графика подготовки к концертам отменить эфир на "Нашем Радио"», — рассказала Рудакова.

Она заверила, что «Глеб не госпитализирован, с ним все в порядке. Ему надо просто отдохнуть перед концертом, вечером поезд в Санкт-Петербург», передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, экс-солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов якобы попал в реанимацию. При этом причины и подробности госпитализации не были известны.