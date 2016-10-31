Мединский рассказал о немыслимой свободе российских гостеатров

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что отечественные государственные театры пользуются максимальной свободой среди всех подобных учреждений «за последнюю пару тысяч лет». Об этом он заявил в Астрахани, где принимал участие в заседании Совета по межнациональным отношениям, сообщает «Интерфакс».

«Наши театры вообще пользуются немыслимыми в мировой практике правами и свободами. Я, честно говоря, не знаю прецедента, ни одной страны в мире и ни одной эпохи за последнюю пару тысяч лет, начиная с Древней Греции и Древнего Рима, когда бы театры настолько пользовались абсолютной свободой при наличии государственного, бюджетного финансирования», — отметил Мединский.

Министр отметил, что в период экономического кризиса ни одно подведомственное Минкульту учреждение не было закрыто.

Реплика о театрах прозвучала на фоне скандала, начавшегося с выступления худрука «Сатирикона» Константина Райкина, упрекнувшего государство в желании ввести цензуру на постановки и в потворстве религиозным фанатикам и иным радикалам, добивающимся отмены выставок и спектаклей.