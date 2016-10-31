В Орле на памятник Ивану Грозному надели мешок

В Орле на голову памятнику Ивану Грозному неизвестные надели мешок и повесили табличку с надписью «Духота-то какая, темнота». Сообщение об этом появилось в одной из орловских групп в «ВКонтакте».

Памятник грозному самодержцу был поставлен в Орле 14 октября 2016 года. Его появлению предшествовала оживленная общественная дискуссия, вызванная противоречивостью исторического значения основателя Орла. В комментариях к посту некоторые орловчане высказали предположение, что на этом злоключения памятника не закончатся — его еще обольют краской и бензином.

Известно, что красноярский художник Владислав установил на берегу реки в городе Канске «альтернативный памятник» Ивану Грозному в виде кола. Через несколько недель его спилили.