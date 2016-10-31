Надевший мешок на памятник Ивану Грозному заплатит штраф

Полиция смогла установить личность надевшего мешок на голову памятника Ивану Грозному в Орле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Карину Тхаржевскую.

По ее словам, мужчину задержали «по горячим следам». В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), теперь он выплатит штраф. Сообщать имя задержанного и размеры штрафа в полиции отказались.

Между тем губернатор Орловской области Вадим Потомский рассказал РИА Новости, что мужчина является жителем Ярославля. «Молодой человек приехал из Ярославля, чтобы каким-то образом прославиться. Прославился», — отметил чиновник.

Отметим, накануне в соцсетях распространилось фото памятника Ивану Грозному с мешком на голове и табличкой с надписью: «Духота-то какая, темнота».