В Грузии партия власти получила конституционное большинство в парламенте

Председатель ЦИК Грузии Тамара Жвания сообщила, что во втором туре состоявшихся накануне парламентских выборов победила правящая партия «Грузинская мечта». Об этом информирует «Интерфакс».

Жвания рассказала, что, по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках «Грузинская мечта» победила на 48 из 50 избирательных округов. По ее словам, в Мтацминдском избирательном округе победила независимый депутат Саломе Зурабишвили, а в Хашурском избирательном округе — Симон Нозадзе, представляющий предвыборный блок «Топадзе — промышленники, наша родина».

«Хочу отметить, что выборы второго тура парламентских выборов в целом прошли в спокойной и свободной обстановке, без грубых нарушений», — подчеркнула Жвания.

Глава грузинского ЦИК сообщила, что партия власти получила 115 мест в парламенте, партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» получила 27 мест, партия «Альянс патриотов Грузии» — 6. Зурабишвили и Нозадзе также получили депутатские мандаты.

Напомним, супруга бывшего президента Грузии, ныне главы Одесской областной администрации Украины Михаила Саакашвили, Сандра Руловс отказалась от участия во втором туре выборов. Однако она все равно пройдет в парламент, так как была представлена под номером два в списке партии «Единое национальное движение», которая по итогам парламентских выборов 8 октября получила места в парламенте по пропорциональной системе.