Роспотребнадзор назвал виновных в отравлении водой в Махачкале

Роспотребнадзор определил виновных в массовом отравлении питьевой водой в Махачкале, заявила глава ведомства Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Виновные определены, в настоящий момент составлены документы о привлечении к административной ответственности. В первую очередь среди них сотрудники руководства водоснабжающей организации в Махачкале и ответственные лица в мэрии Махачкалы», — сказала Попова.

Ранее Роспотребнадзор выяснил, что причиной отравления стала недостаточно хлорированная вода.

В дагестанском минздраве сегодня сообщили, что с 27 по 31 октября в республике с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 438 человек, в том числе 324 ребенка. Сейчас в стационарах находятся 228 пострадавших.

Как заявила сегодня Попова, каждый пострадавший имеет право на компенсацию, и Роспотребнадзор поможет ее получить.