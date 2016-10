Водитель джипа в Вирджинии сбил 22 человека

Возвращаясь с гонок NASCAR в штате Вирджиния, водитель джипа Chevrolet SSR сбил 22 человека, пишет USA Today со ссылкой на представителя полиции.

Примерно через час после окончания гонок, находясь в парковочной зоне для инвалидов, мужчина попытался обогнать ехавший впереди джип и въехал в группу прохожих. Они собрались около вертолетной площадки в надежде получить автографы от закончивших соревнования гонщиков.

Жертв не было, но 9 человек были госпитализированы. Среди пострадавших люди в возрасте от 13 до 65 лет.

Полиция допрашивает подозреваемого, алкоголя в его крови не обнаружили. О мотивах его поведения пока ничего не известно.

Motorist strikes and injures 22 pedestrians following Sunday's NASCAR race in Virginia https://t.co/G9J3OT9nkX pic.twitter.com/9ZXfI7Z0nb