Водитель джипа в Вирджинии сбил 22 человека
Возвращаясь с гонок NASCAR в штате Вирджиния, водитель джипа Chevrolet SSR сбил 22 человека, пишет USA Today со ссылкой на представителя полиции.
Примерно через час после окончания гонок, находясь в парковочной зоне для инвалидов, мужчина попытался обогнать ехавший впереди джип и въехал в группу прохожих. Они собрались около вертолетной площадки в надежде получить автографы от закончивших соревнования гонщиков.
Жертв не было, но 9 человек были госпитализированы. Среди пострадавших люди в возрасте от 13 до 65 лет.
Полиция допрашивает подозреваемого, алкоголя в его крови не обнаружили. О мотивах его поведения пока ничего не известно.
Motorist strikes and injures 22 pedestrians following Sunday's NASCAR race in Virginia https://t.co/G9J3OT9nkX pic.twitter.com/9ZXfI7Z0nb— Florida Today Sports (@FLATODAYSPORTS) 31 октября 2016 г.