В Sharp подтвердили оснащение iPhone 8 Plus изогнутыми дисплеями

В японской компании Sharp, поставляющей компоненты для продукции Apple, подтвердили информацию о том, что iPhone 8 Plus будут комплектоваться изогнутыми OLED-дисплеями. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на гендиректора Sharp Тай Джен-ву.

По его словам, сейчас принято решение, что изогнутые дисплеи появятся лишь на iPhone 8 Plus с диагональю в 5,5 дюйма. Однако он не исключил оснащения ими и базовой модели смартфона Apple.

Он отметил, что «iPhone эволюционирует и скоро перейдет с панелей LTPS на OLED».

LTPS — это технология производства жидкокристаллических дисплеев с активной матрицей (LCD TFT).

OLED-технология — это использование органических светодиодов.