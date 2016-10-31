Источник сообщил о выделении Исинбаевой 4 млн рублей за пропуск Олимпиады

Прыгунья с шестом Елена Исинбаева, спринтер Сергей Шубенков и еще один российский легкоатлет получат по 4 млн рублей в качестве компенсации за пропуск Олимпийских игр в Рио этим летом. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«По моей информации, три ведущих спортсмена получат за пропущенную Олимпиаду по 4 миллиона рублей. В числе трех точно присутствуют Елена Исинбаева и Сергей Шубенков. Остальные деньги будут поделены между другими спортсменами», — заявил собеседник агентства. По его словам, деньги поступят от Фонда поддержки олимпийцев России.

По информации ТАСС, в тройку получателей 4 млн рублей также войдет чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина.

Ранее такую же сумму государство выделяло российским спортсменам, завоевавшим золото в Рио-де-Жанейро.

В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что этот фонд выделит средства для помощи спортсменам, отстраненным от участия в Играх.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил агентству, что компенсацию за пропущенные выступления в Рио получат 42 легкоатлета. Сумму премиальных он не назвал.