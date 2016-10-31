Тюменские активисты выступили против рок-оперы «Иисус Христос – супер-звезда»

Пресс-секретарь губернатора Тюменской области Ольга Фролова сообщила, что жители Тюмени попросили власти отменить показ в местной филармонии рок-оперы «Иисус Христос – супер-звезда». Об этом она рассказал ТАСС.

«Письмо с просьбой отменить показ оперы "Иисус Христос - суперзвезда" в филармонии, который состоится в понедельник вечером, пришло на имя губернатора Владимира Якушева. По мнению авторов письма, данная опера направлена на создание ложного представления о божественной сути Иисуса Христа, канонических воззрений на библейские события. Письмо направлено не только губернатору, но и гендиректору Тюменского концертно-театрального объединения, прокурору», — сказала она.

Гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения Александр Пересторонин заявил агентству, что обращение с просьбой отменить постановку к нему не поступало.

Прокуратура Тюменской области комментировать ситуацию отказалась.

18 сентября стало известно, что омские активисты общественного движения «Семья, любовь, отечество» выступили против показа в местном театре этой рок-оперы. Они усмотрели во всемирно известной постановке признаки «богохульства, насмешку над верой и попрание сакральных смыслов». Информацию о том, что постановку отменили по распоряжению директора театра, опроверг директор театра Борис Ротберг. Он сообщил, что работа в театре идет в обычном режиме согласно репертуару.