В честь Ислама Каримова в Москве назовут сквер

Сквер вблизи консульского отдела Узбекистана в Москве назовут в честь первого президента республики Ислама Каримова. Об этом сообщает Mos.ru.

Каримов руководил Узбекистаном с 1989 года, политик умер 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.

Сквер Каримова появится в районе Якиманка. О том, чтобы назвать безымянный сквер между домом 39/1 на Большой Полянке и домом 13 по 1-му Казачьему переулку именем Каримова, московские власти попросили деятели науки и культуры Узбекистана.

Присвоение скверу имени президента Каримова будет рассмотрено на заседании правительства Москвы 1 ноября.