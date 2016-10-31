Кириенко займет место Грызлова в совете «Росатома»

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко назначен руководителем наблюдательного совета «Росатома», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству госкорпорации.

«Ротация менеджмента в госкорпорациях – это нормально, и периодически это надо делать. И вполне логично было бы, если бы Грызлова заменил Кириенко. Это нужно, чтобы сохранить преемственность», — заявил изданию сотрудник администрации президента.

Покинув место главы «Росатома», Сергей Кириенко назначил на эту должность Алексея Лихачева.

Пресс-секретарь и новый глава «Ростатома» комментировать запрос «Ведомостей» отказались, возможно, потому, что для Грызлова еще не подыскали другую позицию, отмечает газета.