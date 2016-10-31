Кириенко не заинтересовался возвращением в «Росатом»

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко не намерен становиться главой наблюдательного совета «Росатома», следует из его комментария «Интерфаксу».

«Без комментариев. У меня есть работа, мне ее хватает», — заявил он на просьбу высказаться о статье в «Ведомостях», в которой говорится, что в ближайшее время он возглавит набсовет «Росатома».

5 октября Владимир Путин сменил замруководителя кремлевской администрации по внутренней политике: место Вячеслава Володина занял Сергей Кириенко, до этого руководивший «Росатомом».