Сотрудники колонии получили условные сроки за избиение осужденных

Адвоката Руслан Самедов сообщил о том, что Краснокаменский городской суд признал виновными по делу о превышении должностных полномочий восьмерых сотрудников исправительной колонии №10 управления ФСИН по Забайкальскому краю. Осужденные получили условные сроки. Об этом сообщает «Медиазона».

Александру Зинченко суд назначил 4,5 года лишения свободы условно, Алексею Малкину, Роману Ушакову, Виталию Гаркуше, Руслану Конкулову, Александру Карпенко, Игорю Козулину и Андрею Литвинцеву — по 4 года условно. При этом все осужденные лишились права работать в уголовно-исполнительной системе в течение двух лет.

Напомним, что инцидент в колонии произошел в ночь с 16 на 17 апреля 2011 года, когда группа осужденных колонии устроила бунт против режима, установленного ее администрацией. В результате беспорядков начался крупный пожар, который распространился на здания колонии.

После происшествия сотрудники учреждения подвергли заключенных психическому и физическому насилию. Потерпевшими по делу признали 30 человек. При этом сами сотрудники вину признать отказались.

Пять руководителей забайкальского УФСИН из-за поджога в колонии были уволены через несколько дней после происшествия.