СМИ рассказали о планах Путина нанести удар по Алеппо во время выборов в США

Президент России Владимир Путин намерен начать полномасштабную военную операцию на сирийский город Алеппо в ближайшую неделю. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на данные западной разведки.

По версии издания, российский лидер планирует использовать политическую паузу в Вашингтоне во время выборов президента страны. Целью Путина является помощь президенту Сирии Башаду Асаду, который хочет к середине января взять Алеппо.

Авианосец «Адмирал Кузнецов», который сейчас направляется к Сирии, будет использован для усиления огневой мощи России при военной операции в сирийском городе. Прибытие авианосца ожидается 2-4 ноября.

Ранее сообщалось, что к авианосной группе кораблей ВМФ РФ могли присоединиться три российские подлодки с крылатыми ракетами.

Источник издания подчеркивает, что возможные действия Москвы обернутся крупной гуманитарной катастрофой в Алеппо, где проживают около 275 тысяч человек.

Напомним, что выборы президента в США пройдут 8 ноября 2016 года.