СМИ рассказали о планах Путина нанести удар по Алеппо во время выборов в США
Президент России Владимир Путин намерен начать полномасштабную военную операцию на сирийский город Алеппо в ближайшую неделю. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на данные западной разведки.
По версии издания, российский лидер планирует использовать политическую паузу в Вашингтоне во время выборов президента страны. Целью Путина является помощь президенту Сирии Башаду Асаду, который хочет к середине января взять Алеппо.
Авианосец «Адмирал Кузнецов», который сейчас направляется к Сирии, будет использован для усиления огневой мощи России при военной операции в сирийском городе. Прибытие авианосца ожидается 2-4 ноября.
Ранее сообщалось, что к авианосной группе кораблей ВМФ РФ могли присоединиться три российские подлодки с крылатыми ракетами.
Источник издания подчеркивает, что возможные действия Москвы обернутся крупной гуманитарной катастрофой в Алеппо, где проживают около 275 тысяч человек.
Напомним, что выборы президента в США пройдут 8 ноября 2016 года.