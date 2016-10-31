Лавров напомнил о бомбежках США в Югославии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма «Я твердо все решил. Евгений Примаков» телеканалу «Россия 1» рассказал, что США в Югославии бомбили гражданские объекты. Об этом пишет ТАСС.

В частности, Лавров припомнил обстоятельства знаменитой «петли Примакова».

«Разворот стал напоминанием о том, что у России не может быть иного предназначения в мире, кроме как отстаивать свою правду, делать это вместе с другими державами, но обязательно добиваясь равноправных отношений и взаимовыгодных договоренностей», — сообщил глава МИД.

Сергей Лавров рассказал, что агрессия против Югославии была сопряжена с атаками на огромное количество гражданских объектов, включая телевидение, мосты, по которым шли гражданские поезда.

«Тысячи погибших, из них несколько сотен детей, четверть миллиона беженцев, о которых никто с тех пор больше не вспоминал», — подчеркнул Лавров.

Руководитель МИД напомнил, что сейчас США в обвинениях доходят до публичных оскорблений, обвиняя Россию в «военных преступлениях».