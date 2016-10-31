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31 октября 2016, 18:01
акции протеста Дагестан инфекции

В Махачкале госпитализированы более 430 человек из-за отравления питьевой водой

Врач осматривает больного.
Врач осматривает больного.
friendshipcircle.org

Число пострадавших при отравлении питьевой водой в Махачкале возросло до 438 человек. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минздрава. 

«Всего за период с 27 по 31 октября с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 438 человек, в том числе 324 ребенка. На сегодняшний день в стационарах находятся 228 человек», — цитирует источник агентство. 

В минздраве также сообщили, что для выявления заболевших осуществляется обход домов 385 врачебно-сестринскими бригадами. 

На площади Ленина в Махачкале сегодня прошел митинг, в котором приняли участие от 100 до 200 человек. Митингующие требовали «навести порядок в городе», передает «Медиазона». Также говорится, что сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 4 участников акции.

Как сообщалось ранее, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что причиной массового отправления водой граждан стала недостаточно хлорированная вода.

Правоохранительными органами Дагестана ведется доследственная проверка по факту происшествия.

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