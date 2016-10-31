В Махачкале госпитализированы более 430 человек из-за отравления питьевой водой

Число пострадавших при отравлении питьевой водой в Махачкале возросло до 438 человек. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минздрава.

«Всего за период с 27 по 31 октября с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 438 человек, в том числе 324 ребенка. На сегодняшний день в стационарах находятся 228 человек», — цитирует источник агентство.

В минздраве также сообщили, что для выявления заболевших осуществляется обход домов 385 врачебно-сестринскими бригадами.

На площади Ленина в Махачкале сегодня прошел митинг, в котором приняли участие от 100 до 200 человек. Митингующие требовали «навести порядок в городе», передает «Медиазона». Также говорится, что сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 4 участников акции.

Как сообщалось ранее, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что причиной массового отправления водой граждан стала недостаточно хлорированная вода.

Правоохранительными органами Дагестана ведется доследственная проверка по факту происшествия.