У Варвары Карауловой выявили расстройство психики

Студентке МГУ Варваре Карауловой, сменившей имя на Александру Иванову, в 2015 году был поставлен диагноз «шизотипическое расстройство личности». Об этом сообщил судья на процессе в Московском окружном военном суде, где сегодня изучаются вещественные доказательства по делу о сотрудничестве Карауловой с запрещенной в России группировкой ИГ, передает ТАСС.

Согласно Википедии, симптомы шизотипического расстройства могут включать эксцентричное поведение, склонность изоляции, неадекватность эмоциональных реакций.

Как зачитал судья, такой диагноз Карауловой поставили врачи психиатрической больницы имени Алексеева.

Обвинение пытается доказать, что Караулова присоединилась к группировке «Бадр», входящей в ИГ, чтобы стать смертницей в Сирии или Европе.

27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей прилетела в Стамбул. Вскоре ее и еще нескольких людей по просьбе России задержали сотрудники спецслужб. 12 июня она с отцом прилетела в Москву. До октября правоохранительные органы не проявляли к ней интереса. 28 октября 2015 года она была арестована.