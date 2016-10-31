Президентом Ливана стал генерал Мишель Аун

Парламент Ливана избрал бывшего генерала Мишеля Ауна на должность президента страны. Об этом сообщает BBC.

Посты в руководстве страны распределяются согласно конфессиональной принадлежности. Например, президентом Ливана может быть только христианин-маронит.

Эта должность была вакантной в стране с мая 2014 года, когда завершился срок президентства Мишеля Сулеймана.

Аун поддерживается «Хезболлой» — шиитской исламистской группировкой.

Основным конкурентом Ауна ранее был представитель блока «14 марта» Самир Джааджаа, которого поддерживала суннитская партия «Аль-Мустакбаль».