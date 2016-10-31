Иракские войска сообщили о начале боев в Мосуле

Подразделения иракской армии спустя полмесяца после начала битвы за Мосул, удерживаемый запрещенной в России группировкой ИГ, вошли в этот город. Об этом агентству Reuters заявил генерал Виссам Араджи, возглавляющий спецподразделение по борьбе с терроризмом.

Мосул — главный город террористов ИГ в Ираке. Наступление на него началось в середине октября, ранее бои велись лишь в окрестностях города — в самом Мосуле остаются мирные жители.

Военные сообщили, что планируют выйти к восточному берегу реки Тигр, которая разделяет город надвое.