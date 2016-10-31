31 октября 2016, 16:34
Путин уволил четырех генералов МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности четырех генералов МВД. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Должностей лишились: генерал-майор полиции Андрей Гранкин, генерал-лейтенант полиции Михаил Закомалдин — министр внутренних дел по республике Башкортостан; генерал-лейтенант полиции Евгений Мартынов — главный инспектор МВД РФ.
Первый заместитель главнокомандующего Внутренними войсками Александр Бутин освобожден от должности с увольнением с воинской службы.
Кроме того, этим документом освобожден от должности прокурор Ленинградской области Станислав Иванов.
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