Путин уволил четырех генералов МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности четырех генералов МВД. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Должностей лишились: генерал-майор полиции Андрей Гранкин, генерал-лейтенант полиции Михаил Закомалдин — министр внутренних дел по республике Башкортостан; генерал-лейтенант полиции Евгений Мартынов — главный инспектор МВД РФ.

Первый заместитель главнокомандующего Внутренними войсками Александр Бутин освобожден от должности с увольнением с воинской службы.

Кроме того, этим документом освобожден от должности прокурор Ленинградской области Станислав Иванов.