Путин попросил разработать закон о российской нации

Президент России Владимир Путин провел в Астрахани заседание Совета по межнациональным отношениям. Оно было посвящено воплощению в жизнь стратегии национальной политики России, говорится на сайте Кремля.

Во время выступления Путин, как сообщает «Интерфакс», заявил о необходимости принять «закон о российской нации».

«Но что точно совершенно можно и нужно реализовывать — это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать — это закон о российской нации», — сообщил глава государства.

Он добавил, что этот закон может вырасти из стратегии национальной политики.

«Нашу стратегию, которую мы с вами вместе вырабатывали, ее и преобразовывать [в закон] — но только над этим нужно поработать тоже как следует», — подчеркнул Путин.

Он также поддержал предложение провести год единства российской нации.