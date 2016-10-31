В Северной Осетии задержали пытавшихся уехать в Сирию

Пограничное управление ФСБ по Северной Осетии заявило о задержании трех жителей Северного Кавказа, которые предполагали воевать на стороне боевиков в Сирии и заработать на этом деньги. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Все трое – выходцы из республик Северного Кавказа, поддавшиеся на обещания лучшей жизни. Случайно познакомившись с вербовщиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) в интернете, "новобранцы" подверглись активной религиозной обработке. Но ключевым аргументом все же стало обещание значительного заработка за участие в боевых действиях на стороне боевиков», — говорится в сообщении ПУ ФСБ.

Отмечается также, что задержанным предъявлено обвинение в приготовлении к участию в вооруженном конфликте на территории иностранного государства.

«Им грозит наказание в виде лишения свободы. В ходе разбирательства молодые люди полностью признали вину и раскаялись в содеянном», — рассказали в ведомстве.