Признанного невменяемым «болотного» активиста перевели в психстационар
Фигурант «болотного дела» Максим Панфилов, задержанный в Астрахани в апреле 2016 года, переведен в психиатрический стационар Бутырской тюрьмы. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщает РИА Новости.
Таким образом, суд поддержал ходатайство следствия, просившего о переводе Панфилова из СИЗО в психстационар.
Как отметил на заседании следователь, согласно заключению экспертов, Панфилов признан невменяемым из-за психического заболевания.
По словам его адвоката Сергея Панченко, «Панфилов по распоряжению начальника СИЗО уже был переведен в больницу, то есть следствие просит его перевести туда, где он уже находится».
Сам подозреваемый заявил: «Это не больница, это тюрьма. Меня там не лечат, я не хочу там находиться, там таблетки не дают, и не те дают».
Следствие намерено доказать, что выпускник поварского училища Панфилов 6 мая 2012 года участвовал в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве.