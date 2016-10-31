Признанного невменяемым «болотного» активиста перевели в психстационар

Фигурант «болотного дела» Максим Панфилов, задержанный в Астрахани в апреле 2016 года, переведен в психиатрический стационар Бутырской тюрьмы. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд поддержал ходатайство следствия, просившего о переводе Панфилова из СИЗО в психстационар.

Как отметил на заседании следователь, согласно заключению экспертов, Панфилов признан невменяемым из-за психического заболевания.

По словам его адвоката Сергея Панченко, «Панфилов по распоряжению начальника СИЗО уже был переведен в больницу, то есть следствие просит его перевести туда, где он уже находится».

Сам подозреваемый заявил: «Это не больница, это тюрьма. Меня там не лечат, я не хочу там находиться, там таблетки не дают, и не те дают».

Следствие намерено доказать, что выпускник поварского училища Панфилов 6 мая 2012 года участвовал в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве.