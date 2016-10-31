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31 октября 2016, 07:28
Мемория

Мемория. Анатолий Папанов

Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Фото: Лев Шерстенников / Архив журнала "Огонёк"

31 октября 1922 года родился актер Анатолий Папанов

 

Личное дело

Анатолий Дмитриевич Папанов (1922—1987) родился в Вязьме Смоленской губернии. Его отец был военным, мать, по национальности полька, работала в швейном ателье,.

В конце 1920-х годов семья переехала в Москву. Там Папанов с троечным аттестатом окончил школу и устроился литейщиком в ремонтную мастерскую шарикоподшипникового завода. После десятичасовой смены шел в театральный кружок при клубе «Каучук». В 1939 году сыграл там в водевиле «Разбитая чашка»; также снялся в массовке фильма «Ленин в Октябре». Недолго играл в московском Театре рабочей молодежи.

В 1940 году 18-летнего Папанова призвали в армию. Там его застало известие о начале войны. В 1942 году под Харьковом он получил ранение. В госпитале ему ампутировали два пальца на ноге и через полгода комиссовали по инвалидности.

Летом 1942 года вернулся в Москву и пришел поступать в ГИТИС, когда там уже закончились вступительные экзамены. Но поскольку юношей-абитуриентов не хватало, Папанова прослушали и взяли сразу на второй курс.

На одном курсе с ним училась Надежда Каратаева, которая до этого работала санитаркой в военном госпитале и на санитарном поезде. 20 мая 1945 года Папанов и Каратаева поженились. На свадебном столе молодоженов были лишь винегрет и водка, купленная по карточкам.

Окончив ГИТИС в ноябре 1946 года, Папановы вместе со своим курсом отправились создавать новый театр в Клайпеде Литовской ССР.

В 1948 году режиссер Театра сатиры Андрей Гончаров предложил Папанову и его супруге перейти в его театр, и пара вернулась в Москву. Первое время актер играл эпизодические роли.

Лишь в 1954 году Папанов смог раскрыть свой талант в спектакле «Поцелуй феи». Его дебют совпал с рождением дочери. Надежда Каратаева говорила: «До рождения дочки Анатолий Дмитриевич очень мало играл, и в основном роли ему доставались небольшие. И именно в те дни, когда я находилась в роддоме, мужу впервые улыбнулась удача. Все получилось случайно: заболел один актер, и в спектакль срочно ввели Анатолия Дмитриевича. После этого в него поверили. Я помню, как муж потом всегда говорил: "Это мне Лена счастье принесла"».

В Театре Сатиры Папанов блестяще сыграл Корейко и Воробьянинова в спектаклях «Золотой теленок» и «Двенадцать стульев» по Ильфу и Петрову, Почесухина в постановке «Памятник себе» Сергея Михалкова, Юсова в «Доходном месте» Островского, Городничего в гоголевском «Ревизоре».

В 1960-х — 1970-х годах много снимался в кино, в основном играл небольшие хара́ктерные роли в фильмах «Берегись автомобиля», «Семь стариков и одна девушка», «Бриллиантовая рука», «Служили два товарища», «Плохой хороший человек», «12 стульев», «По семейным обстоятельствам» и многих других.

Драматический талант Папанова раскрылся в фильмах «Живые и мертвые» (1963) и «Возмездие» (1967 — продолжение «Живых и мертвых»), «Иду на грозу» (1966), «Белорусский вокзал» (1971).

В 1980-х Папанов снимался мало, но много работал в театре. Его последней киноролью стал Копалыч в драме «Холодное лето пятьдесят третьего» (1988). Фильм вышел уже после смерти актера.

Летом 1987 года Папанов набрал свой первый курс в ГИТИСе. Окончив съемки в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего», он должен был ехать в Ригу, где на гастролях находился его театр. На один день Папанов заехал в Москву, чтобы посмотреть, как устроились в общежитии его студенты. Приехав домой, он пошел в душ. Так как горячую воду отключили, актер решил помыться под холодной. У него случился сердечный приступ, от которого он скончался.

Папанов умер 5 августа 1987 года в возрасте 64 лет. Актер похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

 

Чем знаменит

 
Кадр из фильма "Холодное лето пятьдесят третьего..."                             "Мосфильм"

Один из самых узнаваемых советских киноактеров, известность которому принесло амплуа ушлого, необразованного, но по-человечески симпатичного комического героя. Его персонажами были таксисты, алкоголики, мелкие чиновники, жулики — живые и настоящие, скопированные из окружающей жизни. 39 лет жизни актер отдал Театру сатиры, сыграв там множество разноплановых ролей.

 

О чем надо знать

Папанов — это еще и Волк из мультфильма «Ну, погоди». В 1967 году он впервые озвучил этого персонажа, подарив ему рычание, сипение, улюлюканье, сделав Волка народным комическим персонажем. Папанову приходили письма от детей. «По-моему, Волк совсем не страшный. Если сначала он действительно что-то замышлял против Зайца, то сейчас в нем появилось некоторое благородство», — говорилось в одном из них.

 

Прямая речь

О войне (Ю. К. Крылов «Анатолий Папанов. Снимайте шляпу, вытирайте ноги»): «Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:

— То-о-о-ли-ик!

Обернулся. Алик падает…

Рядом кто-то кричал:

— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…

Я бежал, не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…

<…> Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: "Вы мама Алика", — ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор».

О ранении (там же): «Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.

Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.

Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…

Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты нас отрыли.

В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: "легкораненый" был без ноги».

О Театре сатиры (там же): «Конечно, не все было гладко у меня в родном театре, разные бывали времена — счастливые и менее успешные, случались и разочарования. Доводилось играть в спектаклях, в которых участвовать не хотелось бы — репертуар наш состоял не сплошь из шедевров, а именно хороший драматургический материал является основой успеха. Играя в плохой, проходной пьесе, написанной на злобу дня, актер волей-неволей разменивается, а мне случалось это делать, мы, актеры, не всегда сами себе хозяева, да и режиссер тоже. Приходилось подчиняться не только художественным соображениям. Далеко не все, о чем я мечтал, мне довелось сыграть. Но я благодарен и Театру сатиры, и [главному режиссеру театра в 1957—2002 годах] Валентину Николаевичу Плучеку за то, что удалось. <…>

Мне предлагали перейти в другие театры, но я, наверное, консервативный человек, а с Театром cатиры у меня так много связано, ведь я работаю здесь несколько десятилетий».

О киноролях (там же): «Зрителям запомнилась моя работа в кинофильме "Бриллиантовая рука". Там я задумал гротесковый характер, лобовой и примитивный. Тем, что получилось в фильме, я недоволен. Видимо, было несоответствие образа с моими внутренними и внешними данными. Обидно, что зрители часто вспоминают среди других моих работ именно эту… Вообще, мне не слишком интересно воплощать на сцене и экране персонажей, для изображения которых требуется какая-то одна краска. Я всегда старался этого избегать. <…>

Фильм "Живые и мертвые" я очень люблю. Мне хотелось показать генерала Серпилина похожим на тех, кто выиграл войну. <…> Эта роль для меня — огромное счастье, не только актерское, но и человеческое. Ведь это была для меня хоть какая-то возможность пусть в малой мере, но вернуть моральный долг тем, кто в свое время занял мое место в строю. Стал пробовать, искать. Вспомнил все, что было, все, что видел и пережил на фронте. Почему, думаю, обязательно военачальник должен быть монументальным? Нет, простой, человечный, пусть колючий, но теплый. И никакой помпезности: сутуловатый, с резкими движениями, нервным, пунктирным темпом речи. Труженик войны. Потрясающая судьба, цельная, обаятельная личность. Таким его я и сыграл».

 

8 фактов об Анатолии Папанове

 

  • Поступив на актерский факультет, Папанов стал тренироваться, чтобы преодолеть последствия ранения. После двух месяцев занятий с хореографом, он не только смог ходить без палочки, с которой пришел в ГИТИС, но даже научился танцевать.
  • Вернувшись с войны, актер начал заниматься самообразованием. По словам жены, всю жизнь он много читал.
  •  Спустя несколько дней после смерти Папанова на гастролях в Риге умер его друг и партнер по Театру сатиры Андрей Миронов, который заменял Папанова в спектаклях.
  •  В 1987 году Папанов дебютировал как режиссер, поставил спектакль «Последние» по Максиму Горькому.
  • Дочь актера Елена Папанова стала актрисой. Окончив ГИТИС, она поступила в Театр Ермоловой, где играет до сих пор. В 2009 году вышла ее книга «Хочу рассказать… Книга об отце».
  • В 1973 году Анатолий Папанов получил звание Народного артиста СССР. В 1989 году посмертно стал лауреатом Государственной премии СССР за роль Копалыча (Николая Павловича Старобогатова) в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...» (1987).
  • Актер был награжден орденами Октябрьской Революции (1986), Отечественной войны I (1985) и II степени (1975),  Трудового Красного Знамени (1981).
  •  Именем Анатолия Папанова названы астероид № 2480 и трехпалубный круизный теплоход Волжского пароходства.

 

Материалы об Анатолии Папанове:

Биография Анатолия Папанова в Википедии

Биографическая справка на 24СМИ

Справка РИА Новости

Биография на сайте «Чтобы помнили»

Ю. К. Крылов «Анатолий Папанов. Снимайте шляпу, вытирайте ноги» («Питер», 2012)

 

Один из самых узнаваемых советских киноактеров, известность которому принесло амплуа ушлого, необразованного, но по-человечески симпатичного комического героя. Его персонажами были таксисты, алкоголики, мелкие чиновники, жулики — живые и настоящие, скопированные из окружающей жизни. 39 лет жизни актер отдал Театру сатиры, сыграв там множество разноплановых ролей.

 

О чем надо знать

Папанов — это еще и Волк из мультфильма «Ну, погоди». В 1967 году он впервые озвучил этого персонажа, подарив ему рычание, сипение, улюлюканье, сделав Волка народным комическим персонажем. Папанову приходили письма от детей. «По-моему, Волк совсем не страшный. Если сначала он действительно что-то замышлял против Зайца, то сейчас в нем появилось некоторое благородство», — говорилось в одном из них.

 

Прямая речь

О войне (Ю. К. Крылов «Анатолий Папанов. Снимайте шляпу, вытирайте ноги»): «Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:

— То-о-о-ли-ик!

Обернулся. Алик падает…

Рядом кто-то кричал:

— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…

Я бежал, не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…

<…> Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: "Вы мама Алика", — ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор».

О ранении (там же): «Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.

Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.

Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…

Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты нас отрыли.

В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: "легкораненый" был без ноги».

О Театре сатиры (там же): «Конечно, не все было гладко у меня в родном театре, разные бывали времена — счастливые и менее успешные, случались и разочарования. Доводилось играть в спектаклях, в которых участвовать не хотелось бы — репертуар наш состоял не сплошь из шедевров, а именно хороший драматургический материал является основой успеха. Играя в плохой, проходной пьесе, написанной на злобу дня, актер волей-неволей разменивается, а мне случалось это делать, мы, актеры, не всегда сами себе хозяева, да и режиссер тоже. Приходилось подчиняться не только художественным соображениям. Далеко не все, о чем я мечтал, мне довелось сыграть. Но я благодарен и Театру сатиры, и [главному режиссеру театра в 1957—2002 годах] Валентину Николаевичу Плучеку за то, что удалось. <…>

Мне предлагали перейти в другие театры, но я, наверное, консервативный человек, а с Театром cатиры у меня так много связано, ведь я работаю здесь несколько десятилетий».

О киноролях (там же): «Зрителям запомнилась моя работа в кинофильме "Бриллиантовая рука". Там я задумал гротесковый характер, лобовой и примитивный. Тем, что получилось в фильме, я недоволен. Видимо, было несоответствие образа с моими внутренними и внешними данными. Обидно, что зрители часто вспоминают среди других моих работ именно эту… Вообще, мне не слишком интересно воплощать на сцене и экране персонажей, для изображения которых требуется какая-то одна краска. Я всегда старался этого избегать. <…>

Фильм "Живые и мертвые" я очень люблю. Мне хотелось показать генерала Серпилина похожим на тех, кто выиграл войну. <…> Эта роль для меня — огромное счастье, не только актерское, но и человеческое. Ведь это была для меня хоть какая-то возможность пусть в малой мере, но вернуть моральный долг тем, кто в свое время занял мое место в строю. Стал пробовать, искать. Вспомнил все, что было, все, что видел и пережил на фронте. Почему, думаю, обязательно военачальник должен быть монументальным? Нет, простой, человечный, пусть колючий, но теплый. И никакой помпезности: сутуловатый, с резкими движениями, нервным, пунктирным темпом речи. Труженик войны. Потрясающая судьба, цельная, обаятельная личность. Таким его я и сыграл».

 

5 фактов об Анатолии Папанове

·       Поступив на актерский факультет, Папанов стал тренироваться, чтобы преодолеть последствия ранения. После двух месяцев занятий с хореографом, он не только смог ходить без палочки, с которой пришел в ГИТИС, но даже научился танцевать.

·       Вернувшись с войны, актер начал заниматься самообразованием. По словам жены, всю жизнь он много читал.

·       Спустя несколько дней после смерти Папанова на гастролях в Риге умер его друг и партнер по Театру сатиры Андрей Миронов, который заменял Папанова в спектаклях.

·       В 1987 году Папанов дебютировал как режиссер, поставил спектакль «Последние» по Максиму Горькому.

·       Дочь актера Елена Папанова стала актрисой. Окончив ГИТИС, она поступила в Театр Ермоловой, где играет до сих пор. В 2009 году вышла ее книга «Хочу рассказать… Книга об отце».

 

Материалы об Анатолии Папанове:

Биография Анатолия Папанова в Википедии

Биографическая справка на 24СМИ

Справка РИА Новости

Биография на сайте «Чтобы помнили»

Ю. К. Крылов «Анатолий Папанов. Снимайте шляпу, вытирайте ноги» («Питер», 2012)

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